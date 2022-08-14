Украинская певица Приходько грубо высказалась в адрес Брежневой и Меладзе

Украинская певица Анастасия Приходько облила грязью российских певцов Веру Брежневу и Константина Меладзе, передает Solenka.info со ссылкой на украинскую прессу.
Приходько не скрывает своего негативного отношения к спецоперации, не уставая критиковать как действия России, так и точку зрения ее граждан. От украинской певицы «досталось» и российским звездам.
Так, Анастасия считает, что Вера Брежнева, имеющая украинские корни, а также ее супруг Константин Меладзе — предатели. По ее мнению, звездную чету необходимо лишить всего имущества на Украине. Кроме того, Приходько хотела бы, чтобы Меладзе и Брежнева «все-таки разбежалась».
Сама Вера Брежнева также неоднократно высказывалась против спецоперации. Телеведущая Дана Борисова полагает, что ее карьера в России закончена, поскольку на родине у нее больше нет слушателей.