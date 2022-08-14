Украинская певица Приходько грубо высказалась в адрес Брежневой и Меладзе

Так, Анастасия считает, что Вера Брежнева, имеющая украинские корни, а также ее супруг Константин Меладзе — предатели. По ее мнению, звездную чету необходимо лишить всего имущества на Украине. Кроме того, Приходько хотела бы, чтобы Меладзе и Брежнева «все-таки разбежалась».