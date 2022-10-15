Украинская певица Ани Лорак потеряла прибыльный бизнес в России

Как рассказали обозреватели портала StarHit, Лорак долгое время воздерживалась от высказываний про ситуацию на Украине, чем вызвала недовольство у многих поклонников. Считалось, что артистка решила «затаиться» на время и возобновить концерты в Росии, но теперь это невозможно. как стало известно, налоговые службы закрыли ООО «Ани Лорак Продакшн».