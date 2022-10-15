Украинская певица Ани Лорак потеряла прибыльный бизнес в России

Украинская певица Ани Лорак лишилась в России прибыльного бизнеса: налоговая служба закрыла ее компанию, оформленную в РФ, которая приносила артистке миллионную прибыль.
Как рассказали обозреватели портала StarHit, Лорак долгое время воздерживалась от высказываний про ситуацию на Украине, чем вызвала недовольство у многих поклонников. Считалось, что артистка решила «затаиться» на время и возобновить концерты в Росии, но теперь это невозможно. как стало известно, налоговые службы закрыли ООО «Ани Лорак Продакшн».
Фирма занималась организацией концертов Лорак, выпуском ее песен и клипов. Компания приносила певица до 40 миллионов в год. Из ЕГРЮЛ фирму исключили из-за наличия «недостоверных сведений».