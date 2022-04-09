Украинская певица Джамала согласилась спеть в России за 15 тысяч евро

Джамала давала понять, что не хочет выступать в России с концертами. Но после поступившего приглашения на частную вечеринку певица изменила свои взгляды. Концертный директор исполнительницы Бекир Сулейманов заявил, что ее появление на корпоративе в России обойдется в 15 тысяч евро.