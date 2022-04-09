Украинская певица Джамала согласилась спеть в России за 15 тысяч евро

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Украинская певица Джамала отреагировала на приглашение выступить на частной вечеринке в России. Победительница Евровидения-2015 запросила солидный гонорар.
Ранее Джамала резко высказывалась в адрес России и россиян. Однако принципы отошли на второй план, когда ей поступило весьма выгодное предложение.
Джамала давала понять, что не хочет выступать в России с концертами. Но после поступившего приглашения на частную вечеринку певица изменила свои взгляды. Концертный директор исполнительницы Бекир Сулейманов заявил, что ее появление на корпоративе в России обойдется в 15 тысяч евро.
«Это ее работа, и она ее выполняет», — приводит его слова Telegram-канал «Небожена».
Джамала не первая украинская знаменитость, которая сначала резко высказывалась в адрес России, а после соглашалась выступать на корпоративах. Ранее журналисты разоблачили певицу Ольгу Цибульскую, которая была готова выступить на российском корпоративе за 5 тысяч долларов.