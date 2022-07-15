Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих больше не может смотреть Ласицкене в глаза

Представительница сборной Украины по легкой атлетике Ярослава Могучих прокомментировала свои взаимоотношения с россиянкой Марией Ласицкене.
До спецоперации на Украине спортсменки поддерживали теплые взаимоотношения. В частности, Могучих и Ласицкене сделали совместную фотографию на 32-летних Олимпийских играх в Токио. Однако на сегодняшний день речи о дружбе не идет.
«Мария Ласицкене долго молчала, но позже сказала, что ей было слишком стыдно смотреть на нас. Если быть до конца честными, мы тоже не хотим смотреть ей в глаза», — заявила спортсменка в интервью Dagbladet.
Ярослава Могучих на летней Олимпиаде в Токио заняла третье место по прыжкам в высоту. Мария Ласицкене стала победителем соревнований.