    В тренде

    Украинская группа Kalush Orchestra выступит в финале на Евровидении

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Украинская группа Kalush Orchestra выступит в финале на Евровидении

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    globallookpress.com/Alyona Nikolayevychukrinform/Keystone Press Agency

    Группа Kalush Orchestra, которая представляет на песенном конкурсе «Евровидение» Украину, выступила в первом полуфинале. Коллектив уже обеспечил себе путевку в финал.

    Kalush Orchestra исполнила песню Stefania. Артисты выступали под номером шесть.

    Первый полуфинал состоялся 10 мая. В нем свои номера показали 17 коллективов и только десять были отобраны в финал. В числе счастливчиков оказались, в частности, Украина, Армения, Литва и Швейцария.

    В этом году песенный конкурс проходит в итальянском Турине. Финал состоится 14 мая.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »