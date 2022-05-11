Украинская группа Kalush Orchestra выступит в финале на Евровидении

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Группа Kalush Orchestra, которая представляет на песенном конкурсе «Евровидение» Украину, выступила в первом полуфинале. Коллектив уже обеспечил себе путевку в финал.
Kalush Orchestra исполнила песню Stefania. Артисты выступали под номером шесть.
Первый полуфинал состоялся 10 мая. В нем свои номера показали 17 коллективов и только десять были отобраны в финал. В числе счастливчиков оказались, в частности, Украина, Армения, Литва и Швейцария.
В этом году песенный конкурс проходит в итальянском Турине. Финал состоится 14 мая.
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