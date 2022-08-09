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Украинская группа Kalush Orchestra требует отменить выступление диджея из РФ в Черногории

Украинская группа Kalush Orchestra требует отменить выступление диджея из РФ в Черногории
globallookpress.com/Nderim Kaceli/Keystone Press Agency

Украинская группа Kalush Orchestra, победившая на Евровидении-2022, потребовала отменить выступление русского диджея Нины Кравиц на фестивале Sea Dance Festival в Черногории. Музыканты отказываются выходить с ней на одну сцену.

«Должны были выступать через месяц на одном фестивале, и здесь вдруг поставили на него какую-то российскую певицу — и это полная шляпа», — сообщил фронтмен Kalush Orchestra Олег Пасюк в соцсетях.

Музыканты написали организатору, чтобы диджея из России не пускали на фестиваль. Если убрать Кравиц из списка артистов не получится, украинская группа откажется выступать на мероприятии в Черногории.

kalush orchestra евровидение черногория
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RusNewsToday24
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