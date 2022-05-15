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    Украинская группа Kalush orchestra одержала победу на Евровидении

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Украинская группа Kalush orchestra одержала победу на Евровидении

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    Globallookpress.com/Александр Гусев/Keystone Press Agency

    Группа из Украины Kalush orchestra победила в музыкальном конкурсе «Евровидение-2022». Мероприятие состоялось в итальянском Турине.

    Украинский коллектив во время своего выступления совершил провокацию на сцене конкурса. После исполнения песни солист группы сделал политическое заявление, озвучив риторику киевского режима. Музыкант попросил помочь Мариуполю и заводу «Азовсталь». Эта выходка должна была привести к дисквалификации представителей Украины.

    Однако организаторы конкурса подчеркнули, что понимают все волнения вокруг кризиса на Украине. Они также заявили, что заявление солиста является не политическим, а гуманитарным.

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