Украинская делегация устроила акцию протеста на Каннском фестивале

Украинская делегация устроила акцию протеста во время проведения Каннского фестиваля во Франции.
За день до премьеры фильма «Видение бабочки» украинских продюсеров Зале Дебюсси и Максима Наконечного делегация из Украины появились на красной ковровой дорожке с плакатами против спецоперации России по защите республик Донбасса. При этом они включили сирену воздушной тревоги, пишет Variety.
Ранее безмятежность Каннского фестиваля нарушила еще одна проукраинская активистка. Она голой выбежала перед гостями, с украинским флагом на груди, и начала кричать. Нижнее белье женщины было испачкано красной краской. Охранники быстро увели возмутительницу покоя, накинув на нее перед этим пиджак.