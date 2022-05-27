Украинская делегация устроила акцию протеста на Каннском фестивале

За день до премьеры фильма «Видение бабочки» украинских продюсеров Зале Дебюсси и Максима Наконечного делегация из Украины появились на красной ковровой дорожке с плакатами против спецоперации России по защите республик Донбасса. При этом они включили сирену воздушной тревоги, пишет Variety.