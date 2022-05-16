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    Украинская беженка призналась, что ВС России помогли ей и раненым детям эвакуироваться Изюма

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Украинская беженка призналась, что ВС России помогли ей и раненым детям эвакуироваться Изюма

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    Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

    Жительница Харьковской области смогла спастись от обстрелов украинских военных благодаря ВС России. Женщина призналась, что без их помощи она не смогла бы защитить своих детей, получивших ранения.

    По словам украинки, ее дом попал под обстрел, крыша была частично уничтожена, от стен также мало что осталось. Ее дети — 11-летний мальчик и 13-летняя девочка — получили множество травм.

     «В момент взрыва детей ранило осколками, крыша дома начала сыпаться, стены разрушились до подоконника. У детей было много гематом, у дочери рваная рана на руке и перелом. На неё обрушился стол, ее придавило. У всех были ожоги, травмы, ссадины. Позже у сына в Белгороде обнаружили перелом позвонков», — отмечает «Бел.Ру».  

    Сейчас семья в безопасности, их вертолетами доставили в одну из больниц Белгорода.

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