Украинская беженка призналась, что ВС России помогли ей и раненым детям эвакуироваться Изюма

«В момент взрыва детей ранило осколками, крыша дома начала сыпаться, стены разрушились до подоконника. У детей было много гематом, у дочери рваная рана на руке и перелом. На неё обрушился стол, ее придавило. У всех были ожоги, травмы, ссадины. Позже у сына в Белгороде обнаружили перелом позвонков», — отмечает «Бел.Ру».