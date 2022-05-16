Украинская беженка призналась, что ВС России помогли ей и раненым детям эвакуироваться Изюма

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Жительница Харьковской области смогла спастись от обстрелов украинских военных благодаря ВС России. Женщина призналась, что без их помощи она не смогла бы защитить своих детей, получивших ранения.
По словам украинки, ее дом попал под обстрел, крыша была частично уничтожена, от стен также мало что осталось. Ее дети — 11-летний мальчик и 13-летняя девочка — получили множество травм.
«В момент взрыва детей ранило осколками, крыша дома начала сыпаться, стены разрушились до подоконника. У детей было много гематом, у дочери рваная рана на руке и перелом. На неё обрушился стол, ее придавило. У всех были ожоги, травмы, ссадины. Позже у сына в Белгороде обнаружили перелом позвонков», — отмечает «Бел.Ру».
Сейчас семья в безопасности, их вертолетами доставили в одну из больниц Белгорода.