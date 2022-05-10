Украинская армия выпустила пять ракет из РСЗО «Ураган» по Кировскому району Донецка

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Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по жилым районам Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным Народной милиции республики, ВСУ открыли огонь по Кировскому району города в 11:00 по московскому времени. В ходе атаки была использована реактивная система залпового огня БМ27 «Ураган». Обстрел велся из населенного пункта Пески, подконтрольного Киеву. Всего по Донецку было выпущено пять ракет.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО сбили ракету «Точка-У» под Харьковом, пишет Argumenti.ru.
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