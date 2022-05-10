Украинская армия выпустила пять ракет из РСЗО «Ураган» по Кировскому району Донецка

По данным Народной милиции республики, ВСУ открыли огонь по Кировскому району города в 11:00 по московскому времени. В ходе атаки была использована реактивная система залпового огня БМ27 «Ураган». Обстрел велся из населенного пункта Пески, подконтрольного Киеву. Всего по Донецку было выпущено пять ракет.