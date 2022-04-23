Украинская армия выпустила пять артиллерийских снарядов по Ясиноватой в ДНР

Согласно данным Народной милиции республики, украинская

армия открыла огонь по городу в 12:45 по московскому времени. В ходе обстрела

ВСУ использовали артиллерийские орудия калибра 152 миллиметра. Удар был нанесен

со стороны населенного пункта Авдеевка, подконтрольного Киеву. Всего по

Ясиноватой было выпущено пять снарядов.