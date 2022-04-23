Украинская армия выпустила пять артиллерийских снарядов по Ясиноватой в ДНР

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Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по
населенному пункту Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится
в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации
режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно данным Народной милиции республики, украинская
армия открыла огонь по городу в 12:45 по московскому времени. В ходе обстрела
ВСУ использовали артиллерийские орудия калибра 152 миллиметра. Удар был нанесен
со стороны населенного пункта Авдеевка, подконтрольного Киеву. Всего по
Ясиноватой было выпущено пять снарядов.
Ранее пресс-служба оборонного ведомства сообщила, что за
прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 26 раз открывали огонь по территории
Донецкой Народной Республики.
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