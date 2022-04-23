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    Украинская армия выпустила пять артиллерийских снарядов по Ясиноватой в ДНР

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Украинская армия выпустила пять артиллерийских снарядов по Ясиноватой в ДНР

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    riafan.ru

    Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по
    населенному пункту Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится
    в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации
    режима прекращения огня (СЦКК).

    Согласно данным Народной милиции республики, украинская
    армия открыла огонь по городу в 12:45 по московскому времени. В ходе обстрела
    ВСУ использовали артиллерийские орудия калибра 152 миллиметра. Удар был нанесен
    со стороны населенного пункта Авдеевка, подконтрольного Киеву. Всего по
    Ясиноватой было выпущено пять снарядов.

    Ранее пресс-служба оборонного ведомства сообщила, что за
    прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 26 раз открывали огонь по территории
    Донецкой Народной Республики.

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