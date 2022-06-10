Украинская армия ведет артобстрел Донецка из французских САУ CAESAR

Вооруженные силы Украины используют французскую артиллерийскую установку CAESAR для обстрела жилых районов Донецка. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В Народной милиции ДНР отметили, что в последние дни украинская армия регулярно открывает огонь по центру города.
«Обстрел жилых кварталов Донецка противник снова совершил из французской самоходной артиллерийской установки Caesar калибра 155 мм, которая поставляется на Украину странами НАТО», — констатировали в СЦКК.
По данным военного ведомства, 30 мая был зафиксирован самый масштабный обстрел Донецка со стороны ВСУ. Вооруженные силы Украины применили американские гаубицы М777, а также выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня «Смерч». В результате этого погибли мирные жители.