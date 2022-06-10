Украинская армия ведет артобстрел Донецка из французских САУ CAESAR

По данным военного ведомства, 30 мая был зафиксирован самый масштабный обстрел Донецка со стороны ВСУ. Вооруженные силы Украины применили американские гаубицы М777, а также выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня «Смерч». В результате этого погибли мирные жители.