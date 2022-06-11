Украинская армия увеличила интенсивность обстрелов населенного пункта Спартак в ДНР

Вооруженные силы Украины ведут хаотичный обстрел населенного пункта Спартак в Донецкой Народной Республике. Об этом «Известиям» рассказал боец батальона «Восток» Народной милиции ДНР с позывным Макс.
По словам военного, в последнее время украинская армия значительно увеличила интенсивность обстрелов поселка. При этом чаще всего ВСУ бьют не по позициям ополченцев, а по жилым кварталам с мирными жителями.
«За последнюю неделю эти хаотичные обстрелы усилились. Мало того, что усилились, и калибр этих обстрелов увеличился. Если раньше нас “клали” в основном минометами, то позавчера “лег” пакет “Града”», — констатировал Макс.
Боец НМ ДНР считает, что такой характер обстрелов свидетельствует о состоянии агонии, в котором сейчас находятся украинские националисты из-за своего критического положения в Донбассе.