Украинская армия применила РСЗО HIMARS для удара по Алчевску в ЛНР

Подразделения ВСУ обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS город Алчевск в Луганской Народной Республике.
В сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сказано, что украинские войска нанесли удар в 12:40. Огонь по населенному пункту из реактивной артиллерии велся с позиций ВСУ в Артемовске. Отмечается, что по городу была выпущена одна ракета.
Ранее стало известно, что украинская армия нанесла удары из РСЗО американского производства по Ирмино в ЛНР.