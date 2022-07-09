Украинская армия применила РСЗО HIMARS для удара по Алчевску в ЛНР

В сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сказано, что украинские войска нанесли удар в 12:40. Огонь по населенному пункту из реактивной артиллерии велся с позиций ВСУ в Артемовске. Отмечается, что по городу была выпущена одна ракета.