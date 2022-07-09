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Украинская армия применила РСЗО HIMARS для удара по Алчевску в ЛНР

Украинская армия применила РСЗО HIMARS для удара по Алчевску в ЛНР
globallookpress.com/Sgt. Dustin Biven/Keystone Press Agency

Подразделения ВСУ обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS город Алчевск в Луганской Народной Республике.

В сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сказано, что украинские войска нанесли удар в 12:40. Огонь по населенному пункту из реактивной артиллерии велся с позиций ВСУ в Артемовске. Отмечается, что по городу была выпущена одна ракета.

Ранее стало известно, что украинская армия нанесла удары из РСЗО американского производства по Ирмино в ЛНР.

ЛНР обстрел рсзо himars
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