Украинская армия подвергла минометному обстрелу территорию школы в Горловке

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что минометному

удару со стороны украинских военных подверглась территория школы №68. По

имеющейся информации, ВСУ выпустили в направлении поселка шахты имени

Гагарина 16 снарядов. В оборонном ведомстве республики призвали местных жителей

не выходить из домов без необходимости и не покидать бомбоубежища во время обстрелов.