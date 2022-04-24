Украинская армия подвергла минометному обстрелу территорию школы в Горловке

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Подразделения ВСУ обстреляли из минометов территорию одной
из школ в Горловке в Донецкой Народной Республике.
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что минометному
удару со стороны украинских военных подверглась территория школы №68. По
имеющейся информации, ВСУ выпустили в направлении поселка шахты имени
Гагарина 16 снарядов. В оборонном ведомстве республики призвали местных жителей
не выходить из домов без необходимости и не покидать бомбоубежища во время обстрелов.
Ранее сообщалось, что украинские военные за пол часа нанесли
удары по трем населенным пунктам в ДНР. Огонь велся из артиллерии, минометов и
реактивных систем залпового огня.
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