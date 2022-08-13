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Украинская актриса Ольга Сумская поддержала выбор дочери остаться в России

Украинская актриса Ольга Сумская поддержала выбор дочери остаться в России
prt scr youtube.com/Снежная лавина

Дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная стала объектом критики после отказа возвращаться из России. Ее выбор защищает мать.

По мнению Сумской, она не должна оправдываться перед земляками.

«Не имею права оправдываться перед украинцами за то, что дочь живет в России», — заявила 55-летняя актриса в одном из интервью и отметила, что сталкивается с критикой ежедневно.

Паперная проживает в России более десяти лет. Она встречается с коллегой Владимиром Яглычем. Звезды воспитывают двоих детей.

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