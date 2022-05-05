Украинская агентура десять лет пыталась «обнулить» Волынскую резню в глазах Польши

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Служба внешней разведки Украины (СВРУ) примерно с 2012 года работала над подменой в польском обществе отношения к Волынской резне — массовому убийству украинскими националистами жителей Польши в 1943 году. Такие данные передал источник в российских силовых структурах для РИА Новости.
Информатор заявил, что для достижения таких целей Киев использовал агентуру влияния из числа поляков, пытаясь склонить общественное мнение в нейтральную сторону. По имеющимся данным, агентура через свои родственные и дружеские каналы пиарила позитивный образ Украины в высших политкругах Польши, в том числе среди членов местного парламента.
Во самый разгар Великой Отечественной войны боевики УПА (Украинская повстанческая армия, запрещенная в России экстремистская организация) во главе со Степаном Бандерой организовали так называемую Волынскую резню. Последняя представляла собой этнические чистки польского населения, в результате чего были убиты от 30 тысяч до 100 тысяч человек.