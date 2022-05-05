Украинская агентура десять лет пыталась «обнулить» Волынскую резню в глазах Польши

Во самый разгар Великой Отечественной войны боевики УПА (Украинская повстанческая армия, запрещенная в России экстремистская организация) во главе со Степаном Бандерой организовали так называемую Волынскую резню. Последняя представляла собой этнические чистки польского населения, в результате чего были убиты от 30 тысяч до 100 тысяч человек.