Украинки пожаловались на небезопасные условия в датском центре для беженцев

pexels.comБеженки с Украины, которых распределили в датский центр помощи вынужденным переселенцам в Видинге, рассказали, что постояльцы центра принимают запрещенные вещества и угрожают безопасности их семей. Так, украинка Ольга с дочерью-подростком пережила нападение не слишком адекватного мужчины, бросавшегося валунами в окно и учинившего разгром в помещениях центра, которого не остановило даже задержание полицией. Кроме того, она рассказала, что другие представители мужского пола употребляют запрещенные вещества, устраивают шумные посиделки до глубокой ночи и ведут себя очень вызывающе. «Я выбрала Данию не из-за удобства, а из-за безопасности. Но здесь, в Дании, я боюсь за дочку даже больше, чем когда мы сидели в убежище в Киеве», — рассказала женщина TV2.Другая беженка с Украины по имени Инна рассказала о непристойном поведении такого же вынужденного переселенца, который дрался, кричал и приставал к детям. Всего, по данным Организации Объединенных Наций, в Дании с начала спецопераци..

pexels.com

Беженки с Украины, которых распределили в датский центр помощи вынужденным переселенцам в Видинге, рассказали, что постояльцы центра принимают запрещенные вещества и угрожают безопасности их семей.

Так, украинка Ольга с дочерью-подростком пережила нападение не слишком адекватного мужчины, бросавшегося валунами в окно и учинившего разгром в помещениях центра, которого не остановило даже задержание полицией. Кроме того, она рассказала, что другие представители мужского пола употребляют запрещенные вещества, устраивают шумные посиделки до глубокой ночи и ведут себя очень вызывающе.

«Я выбрала Данию не из-за удобства, а из-за безопасности. Но здесь, в Дании, я боюсь за дочку даже больше, чем когда мы сидели в убежище в Киеве», — рассказала женщина TV2.

Другая беженка с Украины по имени Инна рассказала о непристойном поведении такого же вынужденного переселенца, который дрался, кричал и приставал к детям. Всего, по данным Организации Объединенных Наций, в Дании с начала спецоперации находились порядка 30 тысяч украинских беженцев, часть из которых уже вернулась домой.