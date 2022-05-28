Украинка сняла на камеру «гостеприимство» европейцев по отношению к беженцам

Ранее стало известно о планах владельцев болгарских гостиниц выселить беженцев, размещенных в курортных городах. Собственники объяснили такое решение отсутствием выгоды. При этом сократилось финансирование. Так, раньше отели получали от государства 20 евро в расчете на беженца, однако потом эта сумма уменьшилась в четыре раза. По информации RT, в Болгарию прибыли порядка 230 тысяч украинцев.