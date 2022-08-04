Украинизация «Сватов» вывела из себя фанатов сериала

Известный российский сериал «Сваты» сталкивается с большими проблемами в последнее время. В том числе, проект пытался как можно быстрее решить вопрос со странным украинским дубляжом, который сделали сотрудники телеканала «1+1» в 2021 году. О том, что именно не понравилось поклонникам многосерийного фильма, рассказали на Ren.tv.
По информации источника, зрители «Сватов» остались разочарованы стараниями «1+1», подчеркнув, что при дубляже из проекта пропали все полюбившиеся интонации героев, которые, как считают поклонники, является изюминкой сериала.
После громких возмущений фанатов «1+1» вернул «Сватам» оригинальную озвучку, и зрители смогли вновь наслаждаться голосом любимых актеров — Федора Добронравова, Татьяны Кравченко, Людмилы Артемьевой и других.
Как после стало понятно, именно желание внедрить украинизацию даже в обычный сериал вывела из себя его поклонников.