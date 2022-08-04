Украинизация «Сватов» вывела из себя фанатов сериала

Известный российский сериал «Сваты» сталкивается с большими проблемами в последнее время. В том числе, проект пытался как можно быстрее решить вопрос со странным украинским дубляжом, который сделали сотрудники телеканала «1+1» в 2021 году. О том, что именно не понравилось поклонникам многосерийного фильма, рассказали на Ren.tv.