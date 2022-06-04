Украинец зарезал украинскую беженку в Польше

Подозреваемые скрылись на автомобиле, его нашли в нескольких километрах от места убийства. Задержали и двух мужчин, которые, по версии полиции, причастны к происшествию — один из них был пьян, второй является гражданином Украины. О мотивах преступления пока ничего не известно.