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Украинец зарезал украинскую беженку в Польше

Украинец зарезал украинскую беженку в Польше
wikipedia.org / Cezary p / CC BY-SA 4.0

Польские полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве украинской беженки. Как отметили местные СМИ, один из них является гражданином Украины, передает «МК».    

Предварительно установлено, что злоумышленники напали на двух женщин, попав к ним в квартиру. Жертвой происшествия стала 29-летняя девушка, вторая пострадавшая была госпитализирована.

Подозреваемые скрылись на автомобиле, его нашли в нескольких километрах от места убийства. Задержали и двух мужчин, которые, по версии полиции, причастны к происшествию — один из них был пьян, второй является гражданином Украины. О мотивах преступления пока ничего не известно.

Польша убийство украинские беженки
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