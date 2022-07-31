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Украинец Александр Ревва не навещал отца в Донецке после отъезда из России

Украинец Александр Ревва не навещал отца в Донецке после отъезда из России
Комсомольская правда/Global Look Press

Украинский шоумен и предприниматель Александр Ревва не навещал отца в Донецке после отъезда из России.

Российская журналистка Алена Жигалова заявила о том, что звезда шоу Comedy Club в конце февраля уехал в Испанию. Друзья артиста данную информацию опровергли.

Певец пока не комментировал происходящее. Но известно, что за последние годы он ни разу не приехал в гости к отцу, живущему в Донецке. Как оказалось, ради рабочих поездок на Украину Ревва избегал даже выступлений в родном городе.

Telegram-канал «НеМалахов» сообщил, что комик является гражданином Украины и планирует и дальше вести бизнес в России.

александр ревва алена жигалова Донецк испания Украина
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