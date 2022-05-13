Украинец призвал Путина ударить по львовской таможне с дорогими машинами

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Гражданин Украины призвал президента России Владимира Путина атаковать таможенный пункт во Львове. На этом объекте находятся люксовые автомобили.
Видеоролик с таким призывом опубликовали в социальных сетях и Telegram-каналах. Уроженец Украины продемонстрировал таможню с автовозами, на которых видны дорогостоящие автомобили. По словам молодого мужчины, премиальные машины провозят в страну в качестве закупок для вооруженных сил страны.
«Вот, друзья, эти машерочке, стоят на границе, прошу посмотреть. Вот так мы помогаем нашей армии», — сообщил украинец.
Российская специальная операция на Украине началась 24 февраля. Ее цель заключается в демилитаризации и денацификации соседнего государства. Министерство обороны России заявляло, что удары наносятся только военным объектам Украины.