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    Украинец призвал Путина ударить по львовской таможне с дорогими машинами

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Украинец призвал Путина ударить по львовской таможне с дорогими машинами

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    kremlin.ru

    Гражданин Украины призвал президента России Владимира Путина атаковать таможенный пункт во Львове. На этом объекте находятся люксовые автомобили.

    Видеоролик с таким призывом опубликовали в социальных сетях и Telegram-каналах. Уроженец Украины продемонстрировал таможню с автовозами, на которых видны дорогостоящие автомобили. По словам молодого мужчины, премиальные машины провозят в страну в качестве закупок для вооруженных сил страны.

    «Вот, друзья, эти машерочке, стоят на границе, прошу посмотреть. Вот так мы помогаем нашей армии», — сообщил украинец.

    Российская специальная операция на Украине началась 24 февраля. Ее цель заключается в демилитаризации и денацификации соседнего государства. Министерство обороны России заявляло, что удары наносятся только военным объектам Украины.

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