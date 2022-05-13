Украинец призвал Путина ударить по львовской таможне с дорогими машинами

Видеоролик с таким призывом опубликовали в социальных сетях и Telegram-каналах. Уроженец Украины продемонстрировал таможню с автовозами, на которых видны дорогостоящие автомобили. По словам молодого мужчины, премиальные машины провозят в страну в качестве закупок для вооруженных сил страны.