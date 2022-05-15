Украине запретили показывать политический номер на Евровидении

«Сначала наш номер имел достаточно сильное и четкое выражение о событиях на Украине и четкий посыл. Но нам его запретили и назвали политическим. Запрет аргументировали тем, что это, в первую очередь, песенный конкурс», — цитирует директора Telegram-канал «НеОпра, блин!».