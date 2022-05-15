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    Украине запретили показывать политический номер на Евровидении

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Украине запретили показывать политический номер на Евровидении

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    prt scr youtube.com/Eurovision Song Contest

    Организаторы песенного конкурса «Евровидение-2022» не пропустили украинский номер, который имел политический посыл.

    Директор группы Kalush Orchestra сообщил, что музыкальный коллектив хотел высказать на сцене свое мнение о происходящих в стране событиях. Однако организаторы конкурса наложили запрет.

    «Сначала наш номер имел достаточно сильное и четкое выражение о событиях на Украине и четкий посыл. Но нам его запретили и назвали политическим. Запрет аргументировали тем, что это, в первую очередь, песенный конкурс», — цитирует директора Telegram-канал «НеОпра, блин!».

    Вечером 14 мая пройдет финал Евровидения, где будет определен победитель конкурса. Россия в мероприятии не участвует из-за вынужденной спецоперации на Украине.

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