Украине указали на ее место: почему европейским мечтам Зеленского не суждено сбыться

«Беженцы наконец поймут, что их там никто не ждал. С полученной информацией они вернутся домой. Они расскажут о том, что видели и с чем столкнулись в Европе. Но несмотря на это, Зеленский будет и дальше говорить о необходимости включения Украины в ЕС. Он не может сказать, что этот путь оказался неправильным, и страна не знает, куда идти. Но, если создать список важных проблем, которые волнуют сейчас украинцев, то вопрос евроинтеграции не войдет и в десятку», — подытожил наш собеседник, заявив, что европейским мечтам Зеленского не суждено сбыться.