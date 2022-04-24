Украине указали на ее место: почему европейским мечтам Зеленского не суждено сбыться

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Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг
заявил, что Киев и Брюссель должны найти способ выстраивать отношения, не
подразумевающий членства Украины в Евросоюзе, пишет газета Heute. Европейские
политики неоднократно заявляли, что Украина не сможет вступить в ЕС, но
киевские власти не могут признать собственные ошибки и постоянно твердят о
важности вступления страны в экономический союз. Таким мнением в беседе с «Народными
Новостями» поделился политолог, эксперт института стран СНГ Александр Дудчак.
«Помимо полноправного членства, соглашения об ассоциации и вступления в Европейскую экономическую зону, необходимо разработать новую модель сотрудничества», — отметил глава МИД Австрии, при этом напомнив о Западных Балканах, преодолевших более длинный путь, чтобы получить статус кандидата на вступление в ЕС.
Политолог Александр Дудчак рассказал «Народным Новостям»,
что Украине неоднократно заявляли о том, что ее членство в ЕС невозможно. Но
несмотря на то, что ей указали на ее место, страна продолжает стоять на своем и требовать ее включение в
состав объединения.
«При каждом приступе «евроистерики» у украинских деятелей в Европе находится человек, который вежливо разворачивал их обратно. Ничего нового в этом нет. Перспектив у Украины тоже нет. Сейчас не понятна попытка представить членство в Европе как главную цель для Украины. Ведь, с одной стороны, непонятно, в каких границах страна будет существовать в дальнейшем. С другой стороны, в Евросоюзе проблем не меньше, чем на Украине», — отметил политолог.
Эксперт напомнил, что в настоящее время в ЕС находится
порядка нескольких миллионов беженцев из Украины. Через пару месяцев льготный
период закончится и этим людям придется искать работу, поэтому начнется
массовый поток украинцев обратно на родину.
«Беженцы наконец поймут, что их там никто не ждал. С полученной информацией они вернутся домой. Они расскажут о том, что видели и с чем столкнулись в Европе. Но несмотря на это, Зеленский будет и дальше говорить о необходимости включения Украины в ЕС. Он не может сказать, что этот путь оказался неправильным, и страна не знает, куда идти. Но, если создать список важных проблем, которые волнуют сейчас украинцев, то вопрос евроинтеграции не войдет и в десятку», — подытожил наш собеседник, заявив, что европейским мечтам Зеленского не суждено сбыться.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский передал главе
представительства Европейского союза на Украине Матти Маасикасу заполненную
анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС. Он
отметил, что народ Украины сегодня объединен целью «чувствовать себя наравне,
частью Европы, частью Европейского союза». При этом, президент Он выразил
надежду, что Украина станет кандидатом на членство в ЕС в ближайшее время.