Украинцы хотят устроить акцию протеста из-за фильма Серебренникова в Каннах

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Украинские кинематографисты грозятся устроить протестную
акцию в Каннах из-за фильма российского режиссера Кирилла Серебренникова. Они
требуют отменить показ ленты «Жена Чайковского».
Каннский кинофестиваль, который пройдет в 75-й раз,
откроется 17 мая. Картину Серебренникова собираются представить на смотре в
основном конкурсе.
Однако Госкино Украины обратилось к президенту Каннского
фестиваля Пьеру Лескюру и заявило о недопустимости показа фильма российского
режиссера на мероприятии. Дело в том, что в категории «Особый взгляд» на
киносмотре представят украинскую ленту «Видение бабочки» Максима Наконечного. В
Киеве же считают, что нельзя одновременно показывать в Каннах фильмы из России
и Украины.
Несмотря на обращение Госкино Украины, организаторы
фестиваля пока не изменили позицию. Из-за этого украинцы хотят устроить акцию
протеста в Каннах, передает «МК».
Вероятно, она пройдет непосредственно перед показом «Жены Чайковского».