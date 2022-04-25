Украинцы хотят устроить акцию протеста из-за фильма Серебренникова в Каннах

Однако Госкино Украины обратилось к президенту Каннского

фестиваля Пьеру Лескюру и заявило о недопустимости показа фильма российского

режиссера на мероприятии. Дело в том, что в категории «Особый взгляд» на

киносмотре представят украинскую ленту «Видение бабочки» Максима Наконечного. В

Киеве же считают, что нельзя одновременно показывать в Каннах фильмы из России

и Украины.