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    Украинцы хотят устроить акцию протеста из-за фильма Серебренникова в Каннах

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Украинцы хотят устроить акцию протеста из-за фильма Серебренникова в Каннах

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    globallookpress/АГН Москва

    Украинские кинематографисты грозятся устроить протестную
    акцию в Каннах из-за фильма российского режиссера Кирилла Серебренникова. Они
    требуют отменить показ ленты «Жена Чайковского».

    Каннский кинофестиваль, который пройдет в 75-й раз,
    откроется 17 мая. Картину Серебренникова собираются представить на смотре в
    основном конкурсе.

    Однако Госкино Украины обратилось к президенту Каннского
    фестиваля Пьеру Лескюру и заявило о недопустимости показа фильма российского
    режиссера на мероприятии. Дело в том, что в категории «Особый взгляд» на
    киносмотре представят украинскую ленту «Видение бабочки» Максима Наконечного. В
    Киеве же считают, что нельзя одновременно показывать в Каннах фильмы из России
    и Украины.

    Несмотря на обращение Госкино Украины, организаторы
    фестиваля пока не изменили позицию. Из-за этого украинцы хотят устроить акцию
    протеста в Каннах, передает «МК».
    Вероятно, она пройдет непосредственно перед показом «Жены Чайковского».

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