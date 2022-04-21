Украина запросила 5 млрд долларов на обеспечение функционирования экономики

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Украинское правительство запросило у Международного
валютного фонда 5 миллиардов долларов в месяц на функционирование национальной
экономики в ближайший квартал. Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ
Кристалина Георгиева, передает РИА Новости.
«Мы очень тесно взаимодействуем с министерством финансов на
тему представленных ими оценок необходимого для сохранения функционирования
экономики в следующие три месяца. Они заявили цифру в 5 миллиардов в месяц, по
поводу которой есть неясности. Но мы не думаем, что это выходит за рамки
вероятных потребностей страны», — сказала Георгиева на пресс-конференции
в Вашингтоне.
Она также уточнила, что запрашиваемая Киевом сумма не
включает в себя потребности страны в восстановлении разрушенного хозяйства.
Отметим, помимо финансовой поддержки, Запад в постоянном
режиме поставляет на Украину военную технику. Так, накануне Джо Байден обсудил
с союзниками очередное оказание поддержки Киеву. Вскоре после этого Пентагон сообщил,
что в ближайшее время на Украину отправят еще семь самолетов с военной помощью.