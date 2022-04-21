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    Украина запросила 5 млрд долларов на обеспечение функционирования экономики

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Украина запросила 5 млрд долларов на обеспечение функционирования экономики

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    pixabay.com

    Украинское правительство запросило у Международного
    валютного фонда 5 миллиардов долларов в месяц на функционирование национальной
    экономики в ближайший квартал. Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ
    Кристалина Георгиева, передает РИА Новости.

    «Мы очень тесно взаимодействуем с министерством финансов на
    тему представленных ими оценок необходимого для сохранения функционирования
    экономики в следующие три месяца. Они заявили цифру в 5 миллиардов в месяц, по
    поводу которой есть неясности. Но мы не думаем, что это выходит за рамки
    вероятных потребностей страны», — сказала Георгиева на пресс-конференции
    в Вашингтоне.

    Она также уточнила, что запрашиваемая Киевом сумма не
    включает в себя потребности страны в восстановлении разрушенного хозяйства.

    Отметим, помимо финансовой поддержки, Запад в постоянном
    режиме поставляет на Украину военную технику. Так, накануне Джо Байден обсудил
    с союзниками очередное оказание поддержки Киеву. Вскоре после этого Пентагон сообщил,
    что в ближайшее время на Украину отправят еще семь самолетов с военной помощью.

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