Украина запросила 5 млрд долларов на обеспечение функционирования экономики

«Мы очень тесно взаимодействуем с министерством финансов на

тему представленных ими оценок необходимого для сохранения функционирования

экономики в следующие три месяца. Они заявили цифру в 5 миллиардов в месяц, по

поводу которой есть неясности. Но мы не думаем, что это выходит за рамки

вероятных потребностей страны», — сказала Георгиева на пресс-конференции

в Вашингтоне.