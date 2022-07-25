Украина запасается беспилотниками. Страна закупит 78 коптеров DJI Matrice и 20 дронов-разведчиков Fly Eye

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о том, что страна заключила контракты на закупку различных беспилотных летательных аппаратов на сумму около 7,1 миллиона долларов (260,5 миллиона гривен).
«Подписали первые договоры на 260,5 млн гривен на закупку беспилотников. Это 78 мультикоптеров Matrice, оснащенные технологией искусственного интеллекта», – написал он в Telegram-канале. По его словам, аппараты могут записывать высококачественные видео, фокусироваться на целях и дистанционно определять потенциальную опасность. Речь идет, естественно, о дронах DJI.
Кроме того, Киев намерен приобрести две наземные системы для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate и 20 дронов-разведчиков Fly Eye. Михаил Федоров назвал Fly Eye «суперзвездой», а что это за дрон?
За созданием «суперзвезды» стоит польская компания WB Electronics S.A. Беспилотник представляет собой изготовленный из композитных материалов высокоплан с трехлопастным винтом и электрическим двигателем. Взлетная масса составляет 11 кг, длина – 1,9 м, размах крыльев – 3,6 м. Продолжительность полета зависит от ряда других факторов и составляет от 120 до 180 минут.
Запуск Fly Eye производится с рук. Беспилотник развивает максимальную скорость 160 км/ч. Максимальная высота полета – 4 км, максимальная дальность полета – 50 км. Дрон оснащен видеокамерой и тепловизором.