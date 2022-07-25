Украина запасается беспилотниками. Страна закупит 78 коптеров DJI Matrice и 20 дронов-разведчиков Fly Eye

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о том, что страна заключила контракты на закупку различных беспилотных летательных аппаратов на сумму около 7,1 миллиона долларов (260,5 миллиона гривен).



Дрон-камикадзе Warmate

«Подписали первые договоры на 260,5 млн гривен на закупку беспилотников. Это 78 мультикоптеров Matrice, оснащенные технологией искусственного интеллекта», – написал он в Telegram-канале. По его словам, аппараты могут записывать высококачественные видео, фокусироваться на целях и дистанционно определять потенциальную опасность. Речь идет, естественно, о дронах DJI.



DJI Matrice

Кроме того, Киев намерен приобрести две наземные системы для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate и 20 дронов-разведчиков Fly Eye. Михаил Федоров назвал Fly Eye «суперзвездой», а что это за дрон?

За созданием «суперзвезды» стоит польская компания WB Electronics S.A. Беспилотник представляет собой изготовленный из композитных материалов высокоплан с трехлопастным винтом и электрическим двигателем. Взлетная масса составляет 11 кг, длина – 1,9 м, размах крыльев – 3,6 м. Продолжительность полета зависит от ряда других факторов и составляет от 120 до 180 минут.



Fly Eye

Запуск Fly Eye производится с рук. Беспилотник развивает максимальную скорость 160 км/ч. Максимальная высота полета – 4 км, максимальная дальность полета – 50 км. Дрон оснащен видеокамерой и тепловизором.