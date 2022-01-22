Украина забыла, как Россия увела свой транзит из Прибалтики

Украинское госпредприятие «Укрзализныця» рискует повторить судьбу прибалтийских портов, оставшихся без российских грузов и денег.

В последнее время Киев все активнее использует «Укрзализныцу» не как компанию, предоставляющую транспортные услуги, а как политический инструмент. Так, с 24 января железная дорога Украины больше не будет принимать российские поезда с углем, направляющиеся в Словакию, а 10 февраля вступает в силу ограничения на сообщение с Польшей. При этом первый шаг в этом направлении был сделан 20 января, когда в течение суток действовал запрет на использование всех типов транспортных вагонов «Укрзализныци» для перевозки грузов по маршрутам Украина – Польша и Польша – Украина.

«Действия «Укрзализныци» на практике означают резкое снижение транзита товаров через территорию Украины на линии Восток – Запад, которые направлены в Польшу. Это может привести к полной остановке транзита», – так прокомментировал ситуацию член правления польской железнодорожной госкомпании PKP Анджей Ольшевский.

В Варшаве полагают, что таким образом Киев пытается вынудить их предоставлять украинским дальнобойщикам необходимые им 200 тысяч разрешений, сообщает «Украина.ру». На сегодняшний день этот показатель не превышает 160 тысяч. Представители «Укрзализныци» придерживаются на этот счет иной точки зрения. Они отмечают, что за предыдущие два года значительно возросло количество поездов, направляющихся из Китая в ЕС. Это привело к тому, что на границе двух стран каждые сутки скапливалось от 1800 до 3200 вагонов, тем самым создавая пробки.

На текущий момент Украина может позволить себе использовать в качестве рычага давления на соседей свое положение монопольного транзитера. Однако долго так продолжаться не будет, политика Киева по «Укрзализныци» вызывает массу вопросов как на постсоветском пространстве, так и в Китае с ЕС. У Незалежной уже есть неудачный опыт «газовой войны» с РФ, по окончанию которой были построены оба «Северных потока» и «Турецкий поток». То же самое теперь может произойти и с железной дорогой. В конце концов, опыт Прибалтики, чьи порты остались без российских и китайских грузов, подсказывает, что Украина зря затеяла эту игру.

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