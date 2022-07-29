Украина вышла из соглашения о судоходстве по внутренним путям с Белоруссией

Верховная рада Украины денонсировала соглашение о судоходстве по внутренним водным путям с Белоруссией. Такой информацией в пятницу поделилась пресс-служба парламента.
Сообщение о выходе из договора опубликовано в Telegram-канале Рады.
«Денонсировано соглашение между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о судоходстве по внутренним водным путям», — гласит пост.
Документ был подписан в Минске 5 февраля 1998 года. Он определял порядок и условия плавания судов, осуществляющих перевозки пассажиров или грузов, а также транспортировку плавучих объектов по внутренним водным путям государств.