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Украина вышла из соглашения о судоходстве по внутренним путям с Белоруссией

Украина вышла из соглашения о судоходстве по внутренним путям с Белоруссией
wikimedia.org/Vadim Chuprina/CC BY-SA 4.0

Верховная рада Украины денонсировала соглашение о судоходстве по внутренним водным путям с Белоруссией. Такой информацией в пятницу поделилась пресс-служба парламента.

Сообщение о выходе из договора опубликовано в Telegram-канале Рады.

«Денонсировано соглашение между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о судоходстве по внутренним водным путям»,  гласит пост.

Документ был подписан в Минске 5 февраля 1998 года. Он определял порядок и условия плавания судов, осуществляющих перевозки пассажиров или грузов, а также транспортировку плавучих объектов по внутренним водным путям государств.

Белоруссия рада судоходство Украина
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