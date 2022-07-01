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Украина вводит для россиян визовый режим с 1 июля 2022 года

Украина вводит для россиян визовый режим с 1 июля 2022 года
Karl Karalyaka / CC BY-SA 3.0 / wikipedia.org

Украинские власти вводят для граждан России визовый режим с 1 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Россияне могут оформить необходимые для въезда документы в визовых центрах VFS Global. Они находятся в Москве, Петербурге, Новосибирске, Казани, Калининграде, Самаре и Ростове-на-Дону.

МИД Украины отмечает, что наличие визы не является гарантией для пересечения границ. Окончательное решение принимают пограничники. Об этом информирует URA.RU.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию граждан с требованием введения виз для россиян. 

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