Украина вводит для россиян визовый режим с 1 июля 2022 года

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию граждан с требованием введения виз для россиян.

МИД Украины отмечает, что наличие визы не является гарантией для пересечения границ. Окончательное решение принимают пограничники. Об этом информирует URA.RU .

Россияне могут оформить необходимые для въезда документы в визовых центрах VFS Global. Они находятся в Москве, Петербурге, Новосибирске, Казани, Калининграде, Самаре и Ростове-на-Дону.

Украинские власти вводят для граждан России визовый режим с 1 июля. Об этом сообщает РИА Новости .