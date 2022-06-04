Украина внесла в базу «Миротворца» белорусского паралимпийца Талая

«Его на Украине признали, его боятся. Его сила заключается в правде, в мужестве, а значит победа будет за нами. Алексей Талай попал на украинский Миротворец. За себя не буду говорить, я уже давно там нахожусь. Скажу вам одно: мы победим, вместе мы сила! А вообще мне стыдно за Украину. Инвалидов боятся! Вот такие они — европейские ценности», — написал Журавко.