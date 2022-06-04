Украина внесла в базу «Миротворца» белорусского паралимпийца Талая

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что киевский режим настолько не уверен в том, что может сохранить свою власть над страной, что боится даже инвалидов. Так политик прокомментировал внесение белорусского паралимпийца Алексея Талая в базу «Миротворца».
Журавко опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором обратил внимание на постыдное с точки зрения адекватного человека событие — спортсмен-паралимпиец попал на скандально известный украинский сайт «Миротворец», на котором якобы публикуются личные данные о мнимых «врагах Украины».
Указывается, что бизнесмен и паралимпиец, общественный деятель и отец четырех детей Алексей Талай указан в базе «Миротворца» за то, что побывал в Донбассе и поддержал местных жителей, «посетил детские дома и больницы». Журавко поддержал товарища, подчеркнув, что если человек попал на скандальный сайт — значит, что киевский режим его боится.
«Его на Украине признали, его боятся. Его сила заключается в правде, в мужестве, а значит победа будет за нами. Алексей Талай попал на украинский Миротворец. За себя не буду говорить, я уже давно там нахожусь. Скажу вам одно: мы победим, вместе мы сила! А вообще мне стыдно за Украину. Инвалидов боятся! Вот такие они — европейские ценности», — написал Журавко.
Алексей Талай — белорусский спортсмен, мотивационный спикер и многократный рекордсмен мира и Европы по плаванию. В материалах про его мотивационную деятельность не раз назывался прессой как «белорусский Ник Вучич» благодаря такому же упорству и красноречию.