Силами Народной Милиции ДНР при поддержке ВС РФ был развернуть мобильный комплекс теле-радио вещания, позволяющий освещать правду на всех территориях, тем самым предотвращая потуги противника дезинформировать населения. Об этом сообщил специальный корреспондент «Народных Новостей».
Украинские националисты не прекращают тщетных попыток скрыть правду не только от своего населения, но и пытаются ввести информационную блокаду на территории ДНР.
По мимо попыток информационных вбросов и фейков, украинские националисты решили действовать и физически, ведя огонь по телевышкам, телецентрам и расположенным рядом жилым домам.
Так 8 июня, Вооруженные силы Украины совершили артобстрел центра Донецка. Снаряды, выпущенные украинскими военными, попали в гражданскую инфраструктуру города, в том числе район старой телевышки на Ленинском проспекте, прямо в здание Центра славянской культуры.
Пострадал от украинских обстрелов и самый центр Донецка. Вооруженные силы Украины нанесли удар по зданию детского сада, а также повредили газопровод. В результате случившегося пострадали две женщины, также ранение получил ребенок.
Представительство ДНР в СЦКК ранее уже сообщало о трех обстрелах Донецка. Так ВСУ открыли огонь по Куйбышевскому, Ленинскому и Петровскому районам города, применив снаряды калибра 122 и 155 миллиметров.