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Украина узнает правду: военкор показал, как работает мобильный комплекс телевещания в Донбассе

Украина узнает правду: военкор показал, как работает мобильный комплекс телевещания в Донбассе
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Силами Народной Милиции ДНР при поддержке ВС РФ был развернуть мобильный комплекс теле-радио вещания, позволяющий освещать правду на всех территориях, тем самым предотвращая потуги противника дезинформировать населения. Об этом сообщил специальный корреспондент «Народных Новостей».

Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Украинские националисты не прекращают тщетных попыток скрыть правду не только от своего населения, но и пытаются ввести информационную блокаду на территории ДНР.

Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

По мимо попыток информационных вбросов и фейков, украинские националисты решили действовать и физически, ведя огонь по телевышкам, телецентрам и расположенным рядом жилым домам.

Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Так 8 июня, Вооруженные силы Украины совершили артобстрел центра Донецка. Снаряды, выпущенные украинскими военными, попали в гражданскую инфраструктуру города, в том числе район старой телевышки на Ленинском проспекте, прямо в здание Центра славянской культуры.

Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Пострадал от украинских обстрелов и самый центр Донецка. Вооруженные силы Украины нанесли удар по зданию детского сада, а также повредили газопровод. В результате случившегося пострадали две женщины, также ранение получил ребенок.

Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Представительство ДНР в СЦКК ранее уже сообщало о трех обстрелах Донецка. Так ВСУ открыли огонь по Куйбышевскому, Ленинскому и Петровскому районам города, применив снаряды калибра 122 и 155 миллиметров.

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