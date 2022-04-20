Украина согласилась на предложение ООН о пасхальном перемирии

«Украина всегда была и остается преданной решению конфликта мирным и дипломатическим путем. Мы также подтвердили свое согласие на предложения по гуманитарному перемирию, переданные заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам-кризисным координатором Мартином Гриффитсом во время его визита в Украину», — говорится в заявлении МИД Украины на официальном портале в Сети.