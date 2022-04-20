    В тренде

    Украина согласилась на предложение ООН о пасхальном перемирии

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Украина согласилась на предложение ООН о пасхальном перемирии

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com

    В МИД Украины положительно отреагировали на предложение ООН
    о пасхальном перемирии с 21 апреля.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Украину и Россию
    ввести с 21 апреля на четыре дня паузу для вывода мирных граждан и доставки
    гуманитарной помощи. Киев поддержал эту инициативу.

    «Украина всегда была и остается преданной решению конфликта мирным и дипломатическим путем. Мы также подтвердили свое согласие на предложения по гуманитарному перемирию, переданные заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам-кризисным координатором Мартином Гриффитсом во время его визита в Украину», — говорится в заявлении МИД Украины на официальном портале в Сети.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »