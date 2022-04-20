Украина согласилась на предложение ООН о пасхальном перемирии

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В МИД Украины положительно отреагировали на предложение ООН
о пасхальном перемирии с 21 апреля.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Украину и Россию
ввести с 21 апреля на четыре дня паузу для вывода мирных граждан и доставки
гуманитарной помощи. Киев поддержал эту инициативу.
«Украина всегда была и остается преданной решению конфликта мирным и дипломатическим путем. Мы также подтвердили свое согласие на предложения по гуманитарному перемирию, переданные заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам-кризисным координатором Мартином Гриффитсом во время его визита в Украину», — говорится в заявлении МИД Украины на официальном портале в Сети.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.