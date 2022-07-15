Украина скрыла потери ВСУ за грифом «секретно»

Информация о потерях Вооруженных сил Украины является государственной тайной, поэтому не подлежит разглашению, заявила замминистра обороны страны Анна Маляр, передает РИА Новости.
«Цифры погибших представляют собой государственную тайну во время военного положения. Она обусловлена военной целесообразностью и тем, что враг не должен знать эти цифры и использовать для собственных возможностей», — сказала чиновница.
Впрочем, несмотря на гриф «секретно», разнообразные украинские чиновники неоднократно прямо или косвенного говорили о потерях ВСУ. Так, президент Украины Владимир Зеленский 1 июня отметил, что национальная армия ежедневно теряет по 60-100 человек.
Через неделю высказался и глава Минобороны Украины Алексей Резников. Он подтвердил слова президента, сказав, что ежедневные потери составляют до 100 человек. Также в начале июня была оглашена и общая цифра потерь: советник президента Алексей Арестович утверждал, что погибли до 10 тысяч военнослужащих ВСУ.
Российские военные эксперты усомнились в правдивости цифр, прозвучавших из Киева. Например, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что Зеленский втрое занизил потери украинской армии.