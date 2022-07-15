Украина скрыла потери ВСУ за грифом «секретно»

Через неделю высказался и глава Минобороны Украины Алексей Резников. Он подтвердил слова президента, сказав, что ежедневные потери составляют до 100 человек. Также в начале июня была оглашена и общая цифра потерь: советник президента Алексей Арестович утверждал, что погибли до 10 тысяч военнослужащих ВСУ.