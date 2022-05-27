Украина пригрозила Венгрии нарушить работу нефтепровода «Дружба»

«На мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним (Нефтепроводом «Дружба». — Прим. ред.) что-то случилось. Но опять-таки, это в руках правительства и президента — решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает Европейскому Союзу, или мы еще не готовы к этому», — цитирует Зеркаль РИА Новости.