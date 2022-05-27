Украина пригрозила Венгрии нарушить работу нефтепровода «Дружба»

Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль считает, что Киев может оказать влияние на работу нефтепровода «Дружба» с целью «надавить» на страны, которые не готовы отказаться от поставок нефти из России.
Зеркаль на Киевском форуме по безопасности заявила, что Украине следует повлиять на ту же Венгрию, чтобы принудить ее к отказу от российских энергоносителей. В руках у власти есть «прекрасный рычаг» — нефтепровод «Дружба», и в Венгрию идет отдельная нитка трубы.
«На мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним (Нефтепроводом «Дружба». — Прим. ред.) что-то случилось. Но опять-таки, это в руках правительства и президента — решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает Европейскому Союзу, или мы еще не готовы к этому», — цитирует Зеркаль РИА Новости.
Напомним, власти Венгрии блокируют принятие шестого пакета санкций в адрес РФ, который включает возможность отказа от поставок российской нефти.
Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.