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Украина потребовала от России передать прах Гоголя для перезахоронения

Украина потребовала от России передать прах Гоголя для перезахоронения
wikipedia.org / Gerarus / CC BY-SA 4.0

Министерство иностранных дел Украины потребовало от России передать прах великого писателя Николя Гоголя для перезахоронения, сообщил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко в соцсетях.

Дипломаты назвали Гоголя украинским писателем и заявили, что его прах должен быть в Киеве. Нахождение могилы деятеля культуры в Москве в ведомстве назвали «экспроприацией наследия» Украины.

Примечательно, что Николай Гоголь родился в Российской империи, а умер в Москве. Он также отказывался разделять малороссов и русских, а язык Александра Пушкина называл единой святыней.

Член военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Рогов ранее заявил, что Украина не имеет никаких прав на регион. Он пояснил, что города Северного Причерноморья никогда не были украинской землей, передает телеканал «360».

гоголь прах Россия Украина
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