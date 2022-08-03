Украина потребовала от России передать прах Гоголя для перезахоронения

Министерство иностранных дел Украины потребовало от России передать прах великого писателя Николя Гоголя для перезахоронения, сообщил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко в соцсетях.
Дипломаты назвали Гоголя украинским писателем и заявили, что его прах должен быть в Киеве. Нахождение могилы деятеля культуры в Москве в ведомстве назвали «экспроприацией наследия» Украины.
Примечательно, что Николай Гоголь родился в Российской империи, а умер в Москве. Он также отказывался разделять малороссов и русских, а язык Александра Пушкина называл единой святыней.
Член военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Рогов ранее заявил, что Украина не имеет никаких прав на регион. Он пояснил, что города Северного Причерноморья никогда не были украинской землей, передает телеканал «360».