Украина потребовала исключить Россию из ЮНЕСКО

Верховная рада Украины обратилась в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) с просьбой исключить Россию из числа ее участников.
Такую информацию подтвердил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко. При этом ЮНЕСКО в мае не допустила Россию к участию в конференции по вопросам о свободе СМИ по случаю Всемирного дня свободы печати.
Постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов ранее отмечал, что западные страны не смогли изолировать РФ на этой площадке. При этом наблюдается «антироссийская истерия» и «давление на секретариат», добавил он.