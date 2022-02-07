Украина попросила США разместить противоракетные комплексы THAAD под Харьковом

Украина попросила США разместить противоракетные комплексы THAAD под Харьковом Новости
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Киев обратился к Вашингтону с просьбой передать украинской армии несколько дивизионов противоракетных комплексов Theater High Altitude Area Defense (THAAD).

Власти Украины хотят разместить системы противовоздушной обороны под Харьковом. Об этом корреспондентам ТАСС сообщил дипломатический источник.

«Радиолокационная станция AN/TPY-2 может позволить Киеву и его натовским союзникам "смотреть" вглубь территории России на расстояние до одной тысячи километров», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что THAAD предназначен для перехвата баллистических снарядов средней и большей дальности. Комплексы можно объединять в единую сеть для защиты обширной территории.

 
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