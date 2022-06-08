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Украина получит от Всемирного банка дополнительные 1,49 млрд долларов

Украина получит от Всемирного банка дополнительные 1,49 млрд долларов
pxhere.com/PD

Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине дополнительной поддержки в размере 1,49 млрд долларов. Соответствующее заявление размещено на сайте международной финансовой организации.

Денежные средства будут использованы для выплаты зарплаты государственным служащим и соцработникам на Украине.

В совместном заявлении МВФ и Всемирного банка 2 марта отмечалось, что группа ВБ готовит пакет поддержки для Украины на сумму 3 млрд долларов в ближайшие месяцы, начиная с ускоренной выплаты по меньшей мере 350 млн долларов на поддержку бюджета с последующими 200 млн долларов для поддержки здравоохранения и образования.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Целью этого шага президент РФ Владимир Путин назвал защиту мирного населения ЛДНР от продвигаемого киевским правительством геноцида.

всемирный банк Украина финансовая поддержка
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