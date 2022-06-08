Украина получит от Всемирного банка дополнительные 1,49 млрд долларов

Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине дополнительной поддержки в размере 1,49 млрд долларов. Соответствующее заявление размещено на сайте международной финансовой организации.
Денежные средства будут использованы для выплаты зарплаты государственным служащим и соцработникам на Украине.
В совместном заявлении МВФ и Всемирного банка 2 марта отмечалось, что группа ВБ готовит пакет поддержки для Украины на сумму 3 млрд долларов в ближайшие месяцы, начиная с ускоренной выплаты по меньшей мере 350 млн долларов на поддержку бюджета с последующими 200 млн долларов для поддержки здравоохранения и образования.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Целью этого шага президент РФ Владимир Путин назвал защиту мирного населения ЛДНР от продвигаемого киевским правительством геноцида.