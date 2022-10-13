Украина получит еще 530 млн долларов в качестве транша от Всемирного банка

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе них был затронут вопрос экономической поддержки страны.

«Мы уже направили правительству Украины 11 миллиардов долларов. До конца этого месяца будет еще 530 миллионов долларов», — цитирует президента Всемирного банка РИА Новости.

В четверг, 13 октября, на брифинге для журналистов Малпасс отметил, что Киев получит от международных партнеров новую финансовую помощь до конца месяца.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что Украина до конца октября получит новый транш финансовой помощи в размере 530 миллионов долларов.