Украина получила партию тяжелой артиллерии из Канады

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Канада поставила Украине тяжелую артиллерию. Новый пакет
военной помощи также содержал гаубицы М777 и боеприпасы к ним, сообщили в
министерстве обороны страны.
Киев также получил партию противотанковых боеприпасов Carl
Gustaf. Ожидается, что в скором времени из Канады будут направлены
бронированные боевые машины.
«Канада предоставила силам безопасности Украины тяжелую
артиллерию, как Украина запрашивала», — говорится в сообщении минобороны.
Начиная с января этого года, Украина получила военную помощь
от Канады на сумму 118 миллионов долларов. Бюджет страны на 2022-2023 годы
также предполагает выделение средств на поставки вооружения в размере 500
миллионов долларов.
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