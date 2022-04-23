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    Украина получила партию тяжелой артиллерии из Канады

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Украина получила партию тяжелой артиллерии из Канады

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    Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ globallookpress

    Канада поставила Украине тяжелую артиллерию. Новый пакет
    военной помощи также содержал гаубицы М777 и боеприпасы к ним, сообщили в
    министерстве обороны страны.

    Киев также получил партию противотанковых боеприпасов Carl
    Gustaf. Ожидается, что в скором времени из Канады будут направлены
    бронированные боевые машины.

    «Канада предоставила силам безопасности Украины тяжелую
    артиллерию, как Украина запрашивала», — говорится в сообщении минобороны.

    Начиная с января этого года, Украина получила военную помощь
    от Канады на сумму 118 миллионов долларов. Бюджет страны на 2022-2023 годы
    также предполагает выделение средств на поставки вооружения в размере 500
    миллионов долларов.

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