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    Украина получила от США дроны-камикадзе Phoenix Ghost

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Украина получила от США дроны-камикадзе Phoenix Ghost

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    globallookpress.com/Britta Pedersen/dpa

    Соединенные Штаты поставили Украине в рамках военной помощи
    барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost, передают СМИ.

    Как сообщили журналисты телеканала НТВ, это беспилотные
    летательные аппараты, которые взрываются вместе с целью. Отмечается, что эти
    дроны-камикадзе также обнаружились в новом пакете военной помощи Киеву, который
    недавно анонсировали в Вашингтоне.

    «Мы не слышали об этом оружии до сегодняшнего дня. Пентагон
    заявляет, что дрон был разработан для конкретных нужд украинцев. После
    беспилотного катера это уже второе засекреченное оружие, которое США передают
    Украине», — сказала военный обозреватель Барбара Старр, передает НТВ.

    Отмечается, что существует опасность того, что Phoenix Ghost,
    как и другое западное вооружение, может оказаться в руках террористов и
    преступных группировок из-за плохого контроля со стороны США и Европы.

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