Украина получила от США дроны-камикадзе Phoenix Ghost

Как сообщили журналисты телеканала НТВ, это беспилотные

летательные аппараты, которые взрываются вместе с целью. Отмечается, что эти

дроны-камикадзе также обнаружились в новом пакете военной помощи Киеву, который

недавно анонсировали в Вашингтоне.