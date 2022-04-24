Украина получила от США дроны-камикадзе Phoenix Ghost

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Соединенные Штаты поставили Украине в рамках военной помощи
барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost, передают СМИ.
Как сообщили журналисты телеканала НТВ, это беспилотные
летательные аппараты, которые взрываются вместе с целью. Отмечается, что эти
дроны-камикадзе также обнаружились в новом пакете военной помощи Киеву, который
недавно анонсировали в Вашингтоне.
«Мы не слышали об этом оружии до сегодняшнего дня. Пентагон
заявляет, что дрон был разработан для конкретных нужд украинцев. После
беспилотного катера это уже второе засекреченное оружие, которое США передают
Украине», — сказала военный обозреватель Барбара Старр, передает НТВ.
Отмечается, что существует опасность того, что Phoenix Ghost,
как и другое западное вооружение, может оказаться в руках террористов и
преступных группировок из-за плохого контроля со стороны США и Европы.