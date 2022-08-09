Новости04

Украина остановила транзит российской нефти по южной ветке «Дружбы»

Украина остановила транзит российской нефти по южной ветке «Дружбы»
Федеральное агентство новостей

Украинская компания «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. Об этом журналистам РИА Новости заявил пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

Он указал, что Украина остановила транзит топлива еще 4 августа. Причиной стало то, что РФ не может провести платеж за прокачку в условиях санкций, введенных странами Евросоюза.

«Действительно, “Укртранснафта” полностью остановила прокачку нефти на Венгрию, Чехию и Словакию по южной ветке “Дружбы” 4 августа в 6.10 утра. При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается», – заявил представитель «Транснефти».

Демин добавил, что «Укртранснафта» оказывает услуги по транспортировки нефти на условиях стопроцентной предоплаты.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.