Украина остановила транзит российской нефти по южной ветке «Дружбы»

Украинская компания «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. Об этом журналистам РИА Новости заявил пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин.
Он указал, что Украина остановила транзит топлива еще 4 августа. Причиной стало то, что РФ не может провести платеж за прокачку в условиях санкций, введенных странами Евросоюза.
«Действительно, “Укртранснафта” полностью остановила прокачку нефти на Венгрию, Чехию и Словакию по южной ветке “Дружбы” 4 августа в 6.10 утра. При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается», – заявил представитель «Транснефти».
Демин добавил, что «Укртранснафта» оказывает услуги по транспортировки нефти на условиях стопроцентной предоплаты.