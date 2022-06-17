Украина не согласна с решением EBU об изменении места проведения Евровидения

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что страна собирается оспорить решение EBU об изменении места проведения Евровидения. Мероприятие в следующий раз состоится в 2023 году.
Европейский вещательный союз (EBU) принял решение об изменении места проведения Евровидения-2023, изначально конкурс должен был пройти на Украине. Однако теперь мероприятие состоится в Великобритании.
С подобным решением не согласился Ткаченко. Он отметил, что Украина будет оспаривать передачу конкурса Великобритании.
«Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем было неоднократно отмечено Европейскому вещательному союзу», — написал Ткаченко в социальных сетях.
В этом году в конкурсе «Евровидение» победили артисты от Украины — группа Kalush Orchestra с песней Stefania.