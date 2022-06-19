«Украина нас уничтожает»: жители Северодонецка три месяца укрываются в подвалах от обстрелов ВСУ

Жители Северодонецка рассказали военкорам телеканала 360 об обстановке в городе: российские военные оказывают помощь мирному населению, многие горожане прячутся по подвалам от обстрелов ВСУ.
Военкоры «360» пообщались с жителями Северодонецка, куда прибыли с грузом гуманитарной помощи. По словам горожан, украинские националисты целенаправленно разрушают жилые дома и бьют по мирному населению. Многие выживают только за счет помощи российских военных.
«Они (военные РФ. — Прим. ред.) ребенку и нам продукты привезли. Мы в укрытиях все», — рассказала местная жительница, мать восьмилетней девочки.
Другой горожанин, Борис, рассказал, что украинские военные обстреливают жилые дома на протяжении трех месяцев.
«По нам стреляет Украина. Нас уничтожают, нас убивают. Мы ничего им не сделали, чтобы они нас убивали. Они стреляли здесь по нам уже три месяца, постоянно в дома», — рассказал мужчина.
Ранее жители Северодонецка рассказывали, что украинские военные бежали из города, переодевшись в гражданскую одежду, а свою форму сжигали. Сейчас территория города освобождена объединенными силами РФ и Донбасса, остатки группировки ВСУ укрылись на территории промзоны завода «Азот».
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.