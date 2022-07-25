Утром, 24 июля, в 4 утра украинское националисты открыли огонь по городу Красный Лиман. В результате вражеского обстрела была ранена женщина, различные повреждения получили около десятка домов и детская библиотека.
Корреспондент «Народных Новостей» побывал на месте обстрела и взял комментарий у местной жительницы.
«Пробита крыша, печка кухня, все рухнуло. Колонка, кухня, сарай, угольник – все нарушено… ВСУ запугивают нас, уничтожают», – рассказала Галина Петровна.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.