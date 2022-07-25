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«Украина нас уничтожает»: Киев бьет по мирному населению Красного Лимана – фоторепортаж

«Украина нас уничтожает»: Киев бьет по мирному населению Красного Лимана – фоторепортаж
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Утром, 24 июля, в 4 утра украинское националисты открыли огонь по городу Красный Лиман. В результате вражеского обстрела была ранена женщина, различные повреждения получили около десятка домов и детская библиотека.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Корреспондент «Народных Новостей» побывал на месте обстрела и взял комментарий у местной жительницы.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

«Пробита крыша, печка кухня, все рухнуло. Колонка, кухня, сарай, угольник – все нарушено… ВСУ запугивают нас, уничтожают», – рассказала Галина Петровна.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.

Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.

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RusNewsToday24
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