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Европа готова к тому, чтобы интегрировать Украину уже сейчас. Такое заявление сделал депутат Европейской комиссии Ежи Бузек, пишет ИА REX.
По его словам, Киев довольно решителен в вопросе интеграции и во многих сферах фиксирует успехи, несмотря на ситуацию в стране. Энергосеть Украины недавно была интегрирована с европейской сетью и атомными электростанциями.
«Украина может быть для Европы газохранилищем учитывая ее способности хранить такого рода топливо. Этот потенциал может быть использован для накапливания газа, поставленного из других стран», — заявил Бузек.
Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Этот шаг стал для Москвы вынужденным, чтобы спасти мирных жителей республик Донбасса от продвигаемого Киевом геноцида.