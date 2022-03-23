Украина лишь верхушка айсберга: США готовят новые биолаборатории у границ РФ

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Соединенные Штаты рассматривают возможность открытия новой биолаборатории неподалеку от российской территории. Об этом сообщают «Известия».

Американская сторона ведет переговоры с властями Монголии на предмет возможности открытия научного центра по изучению вирусов. Наибольший интерес для США представляют патогены, встречающиеся в непосредственной близости от границы с Россией и Китаем. К их числу относятся гепатит, холера, малярия, чума, энцефалит и коронавирус. В Вашингтоне рассчитывают создать биолабораторию на базе Национального центра изучения зоонозных инфекций в Улан-Баторе. Заказчиком потенциальных экспериментов планирует выступить подразделение Научно-исследовательского института медицинских наук Вооруженных сил США.

В случае успеха переговоров Монголия станет частью американской системы контроля за эпидемиологической обстановкой в Азии. На сегодняшний день в нее входят Филиппины, Вьетнам, Камбоджа, Бутан и Лаос. Оплата за предоставленную Улан-Батором возможность собирать биологический материал людей, проживающих в приграничных с РФ и КНР районах, будет осуществляться по линии Международного научно-технического центра в Казахстане.

Работа американских ученых в этой сфере давно вызывает обеспокоенность в Москве и Пекине. Так, согласно данным издания China Daily, только на территории одной лишь Украины до недавнего времени было расположены не меньше 26 подконтрольных США биолабораторий. И это лишь верхушка айсберга. Всего же по всему миру американцы развернули свыше 300 таких объектов. Над чем именно трудятся работающие там ученые, доподлинно неизвестно. Бытует мнение что под руководством Пентагона идут разработки биологического оружия, представляющего угрозу для всего человечества.

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