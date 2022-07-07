Украина и Евросоюз пытались «заморозить» участие России в ВТамО

Украина и Евросоюз пытались приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО). Об этом сообщил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.
Он отметил, что благодаря участию России в Совете ВТамО 23-25 июня удалось принять взвешенную резолюцию. В ней говорится, что все стороны должны «не разрушать таможенную инфраструктуру».
«Дело в том, что Евросоюз и Украина пытались пронести абсолютно незаконное заявление, которое призывало приостановить, ограничить в любом виде участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации», — сказал он.
Давыдов подчеркнул, что Россия призывает к сохранению таможенной инфраструктуры. Другие страны также считают важным движение гуманитарных и жизненно необходимых товаров.