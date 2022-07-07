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Украина и Евросоюз пытались «заморозить» участие России в ВТамО

Украина и Евросоюз пытались «заморозить» участие России в ВТамО
Grani-msk / CC BY-SA 3.0 / wikipedia.org

Украина и Евросоюз пытались приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО). Об этом сообщил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

Он отметил, что благодаря участию России в Совете ВТамО 23-25 июня удалось принять взвешенную резолюцию. В ней говорится, что все стороны должны «не разрушать таможенную инфраструктуру».

«Дело в том, что Евросоюз и Украина пытались пронести абсолютно незаконное заявление, которое призывало приостановить, ограничить в любом виде участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации», — сказал он.

Давыдов подчеркнул, что Россия призывает к сохранению таможенной инфраструктуры. Другие страны также считают важным движение гуманитарных и жизненно необходимых товаров.

втамо Россия украина и европа
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